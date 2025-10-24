Liberan a jaguar que fue rescatado en Cundinamarca: será devuelto a Vichada. Foto: CAR.

Cundinamarca

En septiembre fue rescatado por funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) un jaguar macho adulto en zona rural entre los municipios de Tocaima y Apulo.

El animal de 95 kilogramos estuvo por un mes bajo evaluación clínica y etológica. Gracias a esas pruebas, los especialistas determinaron que el jaguar presentaba un comportamiento completamente silvestre, por lo que se aprobó que regresara a su hábitat natural.

Finalmente, el animal fue liberado en uno de los principales corredores de felinos de la región de la Orinoquia, en el departamento del Vichada.

“Por primera vez, la CAR llevó a cabo un procedimiento de este tipo en su jurisdicción. Esto incluye la captura y posterior liberación de un jaguar con un collar de telemetría y GPS satelital, herramienta que permitirá conocer sus desplazamientos, comportamiento y adaptación en tiempo real”, aseguró el director de la Corporación, Alfred Ballesteros.

Durante el traslado aéreo, el jaguar estuvo debidamente cuidado por un equipo de veterinarios y biólogos; monitoreando constantemente sus signos vitales, frecuencia respiratoria y cardíaca para asegurar su estabilidad durante todo el procedimiento anestésico.