Iván Cepeda respondió tras mención en computadores de ‘Raúl Reyes’: “fueron manipulados”

En una rueda de prensa virtual, el precandidato presidencial Iván Cepeda se refirió a las menciones en los computadores de Raúl Reyes.

El exsenador desestimó la veracidad de esta información, pues aseguró que esos contenidos “carecen de valor probatorio” porque “no tuvieron cadena de custodia (…) (y) habían sido manipuladas”.

Así mismo, denunció al expresidente Álvaro Uribe y a sus hijos, Tomás y Jerónimo Uribe, a propósito de la polémica que habrían promovido por estas menciones.

Es preciso recordar que esta polémica se desató después de que el portal La Silla Vacía revelara un mensaje contenido en los computadores del fallecido líder guerrillero ‘Raúl Reyes’ que sería atribuido a Iván Cepeda, el cual habría estado dirigido a alias Ingrid Storgen.

En dicho mensaje, supuestamente apoyo solicitaba a las Farc para una multitudinaria marcha de víctimas del 6 de marzo de 2008, tanto en Colombia como en el exterior.

