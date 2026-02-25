Iván Cepeda suma respaldo de 112 trabajadores petroleros y de la USO a su campaña

La campaña presidencial de Iván Cepeda recibió nuevas adhesiones desde el sector sindical. Un total de 112 trabajadores del sector petrolero anunciaron su respaldo al candidato, al considerar que su programa garantiza la defensa y profundización de los derechos laborales y colectivos en el país.

El apoyo fue oficializado por las seccionales regionales de la Unión Sindical Obrera (USO) en Barrancabermeja y Bolívar, así como por las directivas de la Asociación Nacional de Pensionados Petroleros de Colombia (Andepetrol), quienes reafirmaron su acompañamiento a la aspiración presidencial.

En un comunicado conjunto, los trabajadores señalaron que respaldan la candidatura porque representa “la garantía para defender, continuar y profundizar los derechos laborales y colectivos”. Además, destacaron su postura frente a la soberanía energética y la transición del sector.

Las bases del sector petrolero manifestaron su apoyo a la lucha del candidato por la soberanía nacional y energética, su oposición al fracking y su apuesta por una transición energética justa “con los trabajadores, las comunidades y la naturaleza, reivindicando siempre que Ecopetrol S.A. y sus trabajadores cumplen un papel fundamental en ese propósito”.

Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) del Magdalena Medio ratificó que apoyará las listas al Congreso y la candidatura presidencial del Pacto Histórico, con el objetivo de avanzar en las reformas sociales que, según indicaron, necesita el país.

Desde las subdirectivas regionales de la USO en Barrancabermeja y Bolívar también señalaron que acompañarán activamente la campaña en las principales zonas productoras de petróleo como Arauca, Meta, Casanare, Cartagena, Medellín, Tibú y Yondó, consolidando así el respaldo sindical a la aspiración presidencial de Cepeda.