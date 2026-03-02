I.E. Santa María abrió sus puertas y servirá para 1.100 estudiantes universitarios

La educación pública de la ciudad vive un momento histórico, esta vez, con la entrega oficial de la renovada Institución Educativa Santa María, un plantel que durante años permaneció en condiciones críticas y que, incluso, representaba un riesgo para la vida de los estudiantes por su deterioro estructural.

Hoy, la comunidad educativa regresa a una sede completamente transformada, segura y moderna, que reinventa de manera integral la experiencia escolar de más de 1.100 estudiantes de bachillerato— desde grado sexto a 11— como parte de la transformación sin precedentes liderada por el Gobierno del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, en la infraestructura de colegios públicos del Distrito que esperaron por décadas ambientes escolares dignos.

“Días como los de hoy, momentos como este, son los que dan sustento a nuestro grito de lucha social: “¡Cartagena está en su mejor momento!”. Fueron muchos años cargados del clamor de padres de familia y del susto y sufrimiento de centenares de estudiantes frente a las paredes ruinosas que amenazaban con caerse y provocar una tragedia. Todo eso llegó a su fin; y hoy el Santa María se reinventa como un moderno colegio al que no le negamos nada para que beneficie a niños y jóvenes de muchísimos barrios aledaños”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Y destacó: “Esta institución que daba pena y temor, lo que motivó protestas, frustración y tristeza, hoy se transforma en corazón de la renovación en la educación pública de Cartagena, especialmente para Santa María, Daniel Lemaitre, 7 de Agosto, San Francisco, Canapote, Crespito y varios barrios más”.

Por su parte, Valeria Pinilla, rectora del plantel, expresó: “Como comunidad y como rectora, recibimos de manos de la Alcaldía nuestra institución con mucho agradecimiento. Fuimos escuchados después de muchos años de tocar diferentes puertas, las cuales nunca se abrieron, pero la Alcaldía Distrital nos escuchó, nos acompañó, validó nuestras necesidades y tuvimos una respuesta integral a todos los requerimientos”.

La directiva recordó que la sede, con más de 80 años de servicio, nunca había recibido una intervención estructural de fondo. “Toda nuestra sede estaba en ruinas, tanto así que la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo ordenó la evacuación. Estábamos en inminente peligro. Toda la intervención cambió completamente la panorámica y la perspectiva que tenemos de la escuela”, agregó.

Nuevos espacios para aprender

La renovación integral permitió recuperar y modernizar cada uno de los ambientes académicos y comunitarios del colegio, consolidando una institución prácticamente nueva.

Hoy la Institución Educativa Santa María cuenta con:

• 22 aulas completamente rehabilitadas.

• Laboratorios renovados.

• Dos centros de informática.

• Biblioteca escolar recuperada.

• Laboratorio de ciencias naturales.

• Restaurante escolar con cocina, comedor y bodega.

• Cancha deportiva con señalización reglamentaria.

• Nuevo patio de banderas para actos cívicos y encuentros comunitarios.

• Tres amplias zonas de integración estudiantil.

“Estamos entregando un colegio completamente renovado. Un colegio casi nuevo con 22 aulas, laboratorios, dos centros de informática, comedor y cocina, cancha y tres áreas espaciosas para la integración de los pelados. Un colegio con todas las de la ley”, aseguró el secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez.

El funcionario explicó que, tras identificar necesidades estructurales más profundas durante la ejecución inicial, se fortaleció el proyecto mediante una adición presupuestal que permitió rehabilitar por completo la sede.

Educación posmedia y bienestar garantizado

La transformación de Santa María también proyecta nuevas oportunidades académicas para sus estudiantes. Según el secretario de Educación, Alberto Martínez, la institución avanza hacia una apuesta estratégica de educación posmedia en el territorio.

“Queremos convertir esta sede en una nueva universidad en la ciudad de Cartagena. La universidad viene al barrio, la universidad viene a la localidad y aquí van a estar los estudiantes esperándolo”, señaló Martínez.

Explicó, además, que la oferta académica responderá a tres principios: la vocación del territorio, la generación de ingresos seguros para las familias y el cumplimiento del sueño profesional de los jóvenes. “Nosotros queremos que los estudiantes estudien lo que los haga felices y no lo que les toca estudiar”, afirmó.

En materia de bienestar, el colegio contará con cobertura total del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para sus estudiantes de ambas jornadas, con preparación de alimentos en sitio gracias al nuevo restaurante escolar.

Para la rectora, esta entrega representa mucho más que una obra física. “Hemos recibido una institución completamente transformada. Señor alcalde, como comunidad educativa, queremos agradecerle de manera personal y colectiva por escucharnos y actuar conforme con las necesidades que tienen las comunidades”.

Con esta entrega, la Alcaldía de Cartagena, liderada por el alcalde Dumek Turbay Paz, consolida su apuesta por garantizar espacios educativos dignos, seguros y acordes con las necesidades de la niñez y juventud cartagenera.

En el llamado año de la calidad educativa, antes de culminar el primer trimestre del año, el alcalde Dumek Turbay Paz ha reinaugurado, con ambientes escolares dignos, dos colegios oficiales emblemáticos que se encontraban en completo abandono y, muy pronto, abrirá sus puertas uno completamente nuevo.

Ya se encuentran al servicio de la comunidad la I.E. Jorge Artel, primer colegio público en funcionar con energía solar, ubicado en la Vía Perimetral; hoy, la I.E. Santa María y, muy pronto, en Bicentenario: la I.E. Cecilia Porras, primer plantel oficial bilingüe. Este último, como resultado del trabajo conjunto entre la Alcaldía Mayor de Cartagena, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las fundaciones Santo Domingo y Pies Descalzos.