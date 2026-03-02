Huila no se suman al paro arrocero del 2 de marzo.

Neiva

Los distritos de riego del Huila confirmaron que no participarán en el paro nacional convocado para el 2 de marzo, debido a que mantienen una mesa de concertación activa con el Gobierno Nacional y los industriales. Según voceros del sector, ya existe una resolución preliminar que establece un precio de 172.000 pesos por carga, lo que representa un alivio parcial para los productores. Además, se acordaron apoyos directos diferenciados para pequeños, medianos y grandes agricultores.

De acuerdo con lo pactado, el Gobierno entregará un incentivo de 10.000 pesos por carga al pequeño productor, 8.000 pesos al mediano y 3.500 pesos al grande. Asimismo, se anunció la puesta en marcha del Fonsa Arrocero, que será socializado en distintos municipios del Huila a partir del 9 de marzo. Las jornadas se realizarán en Neiva, El Juncal, Villavieja, el distrito de Eusebio Alfonso y Tesalia–Paicol, con el propósito de explicar los alcances de las medidas.

Martin Vargas, productor, comento que “el gremio reconoce que la preocupación persiste, ya que la resolución tendrá vigencia únicamente hasta el 30 de mayo. Por ello, se adelantan conversaciones para estructurar soluciones de fondo frente a la crisis generada por la sobreoferta mundial de arroz, especialmente proveniente de India. En ese sentido”.

A esta situación se suma la problemática del contrabando, que, según estimaciones del gremio, supera las 40.000 toneladas anuales en el Huila. Mientras el precio del arroz blanco importado ilegalmente oscila entre 90.000 y 105.000 pesos por bulto, el producto nacional alcanza los 145.000 pesos tras su transformación industrial.