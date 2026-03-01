Dos nuevas bases militares para el sur de Bolívar con 600 soldados y 86 policías

En una contundente apuesta por la seguridad y la recuperación del orden público, el Ministerio de Defensa Nacional anunció nuevas medidas para reforzar la presencia institucional en el sur de Bolívar, durante una mesa estratégica de seguridad realizada en Santa Rosa del Sur.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de Seguridad, informó que las decisiones adoptadas buscan aumentar el control territorial, impactar la capacidad operativa de estructuras criminales y proteger a las comunidades en corredores estratégicos del departamento.

Refuerzo policial y capacidades especiales

Como parte de los anuncios, llegarán 86 nuevos policías para fortalecer la prevención del delito, ampliar la cobertura institucional y mejorar la capacidad de reacción en municipios priorizados.

De igual manera, se confirmó el fortalecimiento operativo del GOES (Grupo de Operaciones Especiales) y del GAULA, con el objetivo de enfrentar delitos de alto impacto como la extorsión, el secuestro y otras dinámicas criminales que afectan la tranquilidad ciudadana.

Más presencia militar en el territorio

En el componente militar, se anunció el ingreso de 600 nuevos soldados al sur de Bolívar, quienes respaldarán operaciones en zonas rurales y puntos estratégicos, ampliando el control territorial y cerrando el paso a organizaciones criminales.

Además, se avanzará en la construcción de dos nuevas bases militares: una en Magangué y otra en el corregimiento de Las Lobas. Estas infraestructuras permitirán mejorar la vigilancia, optimizar los tiempos de despliegue y fortalecer la capacidad de reacción de la Fuerza Pública en la región.

La Secretaría de Seguridad destacó que estas medidas representan una señal clara de mayor presencia del Estado, más coordinación interinstitucional y mayor capacidad real para proteger la vida, garantizar la movilidad y recuperar la tranquilidad en el sur del departamento.

La Gobernación reiteró su compromiso de apoyar administrativa y logísticamente a la Fuerza Pública para que estos refuerzos se desplieguen con efectividad, articulando esfuerzos con autoridades nacionales, municipales y judiciales, en línea con una seguridad que se vea en el territorio y se sienta en la cotidianidad de las comunidades.