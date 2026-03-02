En el sur de Bolívar bebé resultó con graves quemaduras por accidente doméstico

Un lamentable suceso ocurrió en el corregimiento de El Sudán, jurisdicción del municipio de Tiquisio, sur de Bolívar, donde un bebé de nueve meses sufrió quemaduras de consideración en diferentes partes del cuerpo.

Cuentan testigos que el pequeño se encontraba en su lugar de residencia en compañía de su madre, cuando en un posible descuido, tropezó la mesa donde preparaban una olla de café. La bebida terminó cayéndole encima, desatando escenas de dolor y preocupación.

De inmediato el niño fue conducido a un centro asistencial, donde recibió atención médica y se encuentra bajo estricto cuidado.