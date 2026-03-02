Hable con elPrograma

En el sur de Bolívar bebé resultó con graves quemaduras por accidente doméstico

Al parecer, el pequeño de tan solo nueve meses fue herido con café caliente

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Un lamentable suceso ocurrió en el corregimiento de El Sudán, jurisdicción del municipio de Tiquisio, sur de Bolívar, donde un bebé de nueve meses sufrió quemaduras de consideración en diferentes partes del cuerpo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Cuentan testigos que el pequeño se encontraba en su lugar de residencia en compañía de su madre, cuando en un posible descuido, tropezó la mesa donde preparaban una olla de café. La bebida terminó cayéndole encima, desatando escenas de dolor y preocupación.

De inmediato el niño fue conducido a un centro asistencial, donde recibió atención médica y se encuentra bajo estricto cuidado.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

