En Cartagena, GAULA de la policía realizó campañas de prevención en zonas turísticas

En el marco de su estrategia de prevención del delito, unidades del GAULA Policía de Cartagena, desarrollaron una jornada de intervención y sensibilización en el Aviario Nacional de Colombia, así como en los sectores turísticos de Playa Blanca y Isla Barú, con el propósito de fortalecer la cultura de la denuncia y prevenir casos de extorsión.

Durante la actividad se socializó el programa de participación ciudadana “¡No dejes que te engañen! Juntos prevenimos el delito, córtale la conexión a la extorsión, cuelga y marca 165”, al tiempo que se promovió el uso de la línea gratuita nacional 165, canal directo del GAULA para atender este tipo de situaciones.

Las autoridades explicaron que estas iniciativas buscan generar conciencia, brindar herramientas de autoprotección y consolidar un entorno más seguro tanto para residentes como para visitantes que llegan a esta zona turística del sur de Cartagena.

Modalidades de extorsión más frecuentes

Durante la jornada pedagógica se dieron a conocer las principales modalidades utilizadas por delincuentes:

🔴 Llamadas carcelarias

Son realizadas desde centros penitenciarios, donde los extorsionistas exigen elementos o dinero bajo amenazas.

Simulan pertenecer a bandas multicrimen o estructuras de delincuencia organizada.

Obtienen información de las víctimas a través de directorios telefónicos o redes sociales.

Presionan con negociaciones rápidas, empleando términos intimidatorios y agresivos.

Tras el supuesto “acuerdo”, exigen pagos mediante empresas de giros.

🔴 Suplantación de identidad (modalidad “tío – tía”)

El delincuente se hace pasar por un familiar (generalmente un sobrino) que supuestamente ha sido capturado.

Otro implicado suplanta a una autoridad que ofrece dejarlo en libertad.

Exigen sumas entre 200 mil y hasta 3 millones de pesos.

Presionan para que la consignación se realice en un plazo no mayor a dos horas.

Recomendaciones de autoprotección

Las autoridades reiteraron a la comunidad una serie de recomendaciones clave:

Instalar identificador y grabador de llamadas en el teléfono.

No suministrar información personal a desconocidos, ni por vía telefónica ni presencial.

Reportar cualquier situación sospechosa a la patrulla de vigilancia o a la línea 165.

Identificar el número desde el cual se genera la llamada extorsiva.

No comprometerse a realizar pagos ni aceptar exigencias; ganar tiempo puede facilitar la actuación policial.

No prestar la cédula para reclamar giros o consignaciones de dinero de origen desconocido.

Denunciar de inmediato ante el GAULA de la Policía Nacional a través de la línea gratuita 165.

Finalmente, la institución reiteró que la denuncia oportuna es fundamental para combatir este delito y evitar que más ciudadanos sean víctimas de engaños.