02 mar 2026 Actualizado 20:46

El Pulso del Fútbol, 2 de marzo de 2026

El Pulso del Fútbol analiza una nueva fecha de la liga colombiana y sus resultados.

Lucas González, DT del América de Cali / Dimayor.

¿Se está cayendo Nacional? El Pulso del Fútbol, 2 de marzo de 2023

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el conflicto bélico en el Medio Oriente y su influencia en el balompié mundial. César dijo: “Se canceló todo el fútbol de la zona del Medio Oriente por el conflicto que hay en este momento entre Israel e Irán. Se presume que Irán no vaya al mundial y habrá que esperar”. Sobre el tema Steven agregó: “Es una situación muy difícil la que se está viviendo, para Irán será muy complejo ir al Mundial. Algunos dijeron que también preguntan los premios de la Formula 1 en países del Medio Oriente, pero creo que todavía falta mucho tiempo para eso”.

No olvide escuchar el audio del programa.

