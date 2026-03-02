Dos muertos y cinco heridos deja volcamiento de buseta en la vía La Soberanía. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Un grave accidente de tránsito registrado en la madrugada de este lunes 2 de marzo dejó como saldo dos personas fallecidas y cinco más heridas en la ruta La Soberanía, corredor vial que comunica a Pamplona con Saravena, en Norte de Santander.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por las autoridades, hacia las 4:30 de la mañana una buseta afiliada a la empresa Libertadores se volcó en el sector conocido como La Piazzola, en dirección hacia el Alto de la Virgen, a aproximadamente tres horas del municipio de Toledo.

Tras el siniestro, organismos de emergencia y autoridades locales activaron los protocolos de atención para coordinar el traslado de los lesionados a centros asistenciales de la región, con apoyo de ambulancias que fueron enviadas al lugar debido a la complejidad del acceso vial.

Hasta el momento no se han establecido las causas del accidente, mientras unidades de tránsito adelantan las labores correspondientes para esclarecer lo ocurrido y verificar las condiciones en las que se movilizaba el vehículo al momento del volcamiento.

Las autoridades continúan en la zona realizando las labores de atención y verificación, mientras se avanza en la identificación plena de las víctimas.