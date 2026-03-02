Dos muertos y cinco heridos deja volcamiento de buseta en la vía La Soberanía
El accidente ocurrió en la madrugada de este lunes en el sector La Piazzola.
Norte de Santander.
Un grave accidente de tránsito registrado en la madrugada de este lunes 2 de marzo dejó como saldo dos personas fallecidas y cinco más heridas en la ruta La Soberanía, corredor vial que comunica a Pamplona con Saravena, en Norte de Santander.
De acuerdo con la información preliminar suministrada por las autoridades, hacia las 4:30 de la mañana una buseta afiliada a la empresa Libertadores se volcó en el sector conocido como La Piazzola, en dirección hacia el Alto de la Virgen, a aproximadamente tres horas del municipio de Toledo.
Tras el siniestro, organismos de emergencia y autoridades locales activaron los protocolos de atención para coordinar el traslado de los lesionados a centros asistenciales de la región, con apoyo de ambulancias que fueron enviadas al lugar debido a la complejidad del acceso vial.
Hasta el momento no se han establecido las causas del accidente, mientras unidades de tránsito adelantan las labores correspondientes para esclarecer lo ocurrido y verificar las condiciones en las que se movilizaba el vehículo al momento del volcamiento.
Las autoridades continúan en la zona realizando las labores de atención y verificación, mientras se avanza en la identificación plena de las víctimas.