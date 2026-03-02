Hable con elPrograma

02 mar 2026 Actualizado 15:52

Daño en tubería de agua cruda deja sin servicio al 35% de Cartagena

La rotura se produjo en el barrio Henequén

Captura de video

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Aguas de Cartagena informó que hubo un daño en la tubería de 1000 mm de agua cruda que abastece la planta de tratamiento ubicada en el barrio El Bosque.

Para atender el incidente, la compañía ha dispuesto el desplazamiento de equipos y personal especializado, con el fin de intervenir y restablecer el sistema en el menor tiempo posible.

Como consecuencia de esta contingencia, se presentará interrupción del servicio de acueducto en aproximadamente el 35% de la ciudad.

Una vez se cuente con un diagnóstico técnico preciso, se informará el tiempo estimado de reparación y los barrios que tendrán ausencia del servicio.

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

