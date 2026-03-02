Crece preocupación por el deterioro de la vía La Soberanía

Cúcuta

Las autoridades en el municipio de Toledo expresaron su preocupación por el incremento de accidentes en la vía la Soberanía debido al deterioro de esa vía nacional.

El personero de esa población Daniel Parra dijo a Caracol Radio que “lamentablemente hemos tenido muchas dificultades en materia de movilidad por el estado que tiene la vía y donde en los últimos seis meses se han presentado varios accidentes”.

“Explicó que esta vía nacional que comunica a Norte de Santander con el departamento de Arauca y que sirve de tránsito hacía departamento vecinos tiene 150 kilómetros que ameritan una intervención”.

Explicó que desde hace varios meses han venido reclamando la intervención urgente del Instituto nacional de Vías Invías, y al Ministerio de Transporte para que se adelanten las acciones que sean pertinentes y se pueda avanzar en la recuperación.

Indicó que los accidentes que se vienen presentando ameritan toda la atención por el alto número de víctimas y lesionados, que se registran en esa arteria vial nacional.