Confirman el homicidio de dos hermanos de una gobernadora indígena en el sur del Tolima

Tolima

En las últimas horas se confirmaron los nombres de los dos hombres que murieron en medio de un ataque armado registrado dentro del resguardo indígena Guadualito, ubicado en los municipios de Coyaima y Ataco, en el sur del Tolima.

Se trató de Fabián Montaña Lozaia y Rubén Montala Loaiza, ambos hermanos de la gobernadora del resguardo, Érika Montaña, quienes fueron asesinados con arma de fuego en un ataque que al parecer iba dirigido contra la autoridad indígena.

El secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, contó que la gobernadora consiguió escapar de la escena del crimen y esconderse en zona boscosa desde la noche del viernes 27 hasta la mañana del domingo 28 de febrero, cuando pudo ponerse en contacto con las Fuerzas Armadas.

“De no haber sido por esta actuación del Ejército y la Policía, y por tener esta comunicación de una mujer joven y valiente, hoy tendríamos una tragedia de repercusión nacional. Sus hermanos fueron asesinados”, remarcó Bocanegra.

Sin embargo, el funcionario evitó referirse a los indicios que manejan las autoridades convencionales sobre este doble crimen, ya que serán las autoridades indígenas las que asuman la investigación sobre lo ocurrido.

“Es muy difícil identificar responsables. Desde 1991, por la Constitución, los resguardos indígenas son territorios gobernados por las autoridades ancestrales, por los cabildos, y por lo tanto el ingreso de las autoridades institucionales es muy restringido y solo se puede hacer con el conocimiento pleno de las autoridades del cabildo. Eso impidió ingresar”, reveló el secretario.

En medio del ataque también resultó lesionado un niño indígena identificado como Yeimer Montaña, quien fue herido por una bala y logró escapar junto a la gobernadora. En horas de la mañana del sábado fueron rescatados por tropas del Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.