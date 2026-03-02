Autoridades investigan atentado a establecimiento en Prados del Este

Cúcuta

Una fuerte explosión estremeció hacía la medianoche a los habitantes del sector residencial de Prados del Este luego del lanzamiento de una granada a un establecimiento de razón social J.R.

Las autoridades fueron alertadas del estruendo que causó miedo entre los habitantes de la zona y que llevó a una reacción para tratar de establecer lo ocurrido.

El hecho que no dejo personas lesionadas tan solo daños, es materia de investigación para determinar si se trata de una acción extorsiva u de hechos que tienen que ver con los propietarios del negocio.

Por ahora se trata a través de cámaras de determinar quines estarían detrás de los hechos que alteraron la tranquilidad de ese lugar.

En esta zona del país, bandas criminales intimidan al comercio a través de esa modalidad para exigir sumas de dinero con el fin de no atentar contra sus inmuebles u su integridad.