Atlántico se consolida como clúster de generación de energía solar

El departamento del Atlántico consolida su papel protagónico en la generación de energías limpias con la entrada en operación de Guayepo III, en el municipio de Ponedera, y el inicio de pruebas del Parque Solar Atlántico, ubicado entre Usiacurí y Sabanalarga.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

ENEL informó que Guayepo III comenzó desde Ponedera a entregar energía al Sistema Interconectado Nacional, sumando 180 megavatios (MWac) de capacidad instalada.

Paralelamente el Parque Solar Atlántico entre los municipios de Usiacurí y Sabanalarga avanza en un 75% de ejecución e inició su etapa de pruebas técnicas con 403.920 paneles solares interconectados, capaces de suministrar energía a 800.000 habitantes.

Lea también: Precio de la energía en bolsa cae a mínimos históricos en 2026 en el país: Acolgen

Durante la construcción de estos dos parques, la se han generado más de 4.300 empleos, 79% ocupados por personas de la región.

“En conjunto, los parques fotovoltaicos del departamento del Atlántico, Guayepo I & II, el más grande del país y en operación desde finales de 2024, Guayepo III y Atlántico, completarán una capacidad de 730 MWac (985 MWp), lo que los convertirá en el principal complejo de energía solar del país, generando la energía capaz de suplir las necesidades de alrededor de 3 millones de personas”, expresa Enel en su comunicado.

Lea también: Colombia entra a ser parte de la Agencia Internacional de Energía, ¿qué beneficios trae?

El ministro de Minas, Edwin Palma, destacó que con ambos proyectos Colombia llega a los 4 gigavatios en generación de energías limpias.

Guayepo III tiene 457.764 paneles bifaciales interconectados entre sí, los cuales generarás 531 Gigavatios al año, mientras que el Parque Solar del Atlántico podría generar 525 gigavatios al año.