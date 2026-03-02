Así votó Boyacá en las elecciones legislativas de 2022

En las elecciones en las que más han participado los ciudadanos fue en las de 2018 con una votación del 52,08%, (Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Boyacá

De acuerdo con las cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil en las elecciones en las que más han participado los ciudadanos fue en las de 2018 con una votación del 52,08%, seguida de la jornada electoral de 2022 con el 50,28%.

En 2022 el partido más votado fue la Alianza Verde que sacó 107.076 votos logrando las curules para Wilmer Castellanos quien alcanzó 37.302 y Jaime Raúl Salamanca con 28.428 votos.

Le siguió en cantidad de votos el Pacto Histórico con 75.681 votos con curul para Pedro José Suárez Vacca con 22.353 sufragios.

En tercer lugar, se ubicó el Partido Liberal que sacó 61.840 votos logrando un puesto en la Cámara de Representantes para Héctor David Chaparro con 34.363 votos.

Después de los liberales se ubicó el Centro Democrático con 60.566 votos y curul para Eduar Alexis Triana con 13.392 apoyos ciudadanos.

Cerró el Partido Conservador que sacó en 2022, 43.777 votos permitiendo la elección de Ingrid Sogamoso quien sumó 15.010.

Los que sacaron votos, pero no alcanzaron curul en 2022

Cambio Radical sacó 39.742 votos y Óscar Leonardo Ávila alcanzó 11.361 apoyos. Ávila hoy es candidato a la Cámara por el Partido Liberal

Coalición partido de la U – Mira – Colombia Justa Libres y ASI, sacaron 30.022 votos y el empresario del carbón Jairo Castiblanco Parra sumó 14.672 votos.

Conservadores con votos, pero sin curul

Darío Mahecha sacó en esa elección 3.473 votos

Humprey Roa sacó 4.849 votos

Wilder Suesca sacó 10.547

William Donato Gómez fue candidato en 2022 del Centro Democrático y sacó 2.882 votos, en 2026 vuelve a aspirar por la Alianza Verde.

El Nuevo Liberalismo sacó en las elecciones de 2022, 6.449 votos sin ninguna opción de curul.