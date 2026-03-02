Asesinaron a un joven de 19 años en el corregimiento de San Juan de la China en Ibagué

Ibagué

Las autoridades de Ibagué confirmaron que se registró un nuevo caso de homicidio en la ciudad, esta vez en el corregimiento de San Juan de la China zona rural de la capital del Tolima.

Según el secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, la víctima fue lesionada con arma de fuego lo que le ocasionó que perdiera la vida de manera inmediata. Esta persona asesinada en la tarde del domingo primero de marzo no era conocida en la zona de San Juan de la China, ni tampoco tenía arraigo en el sector.

“Se adelantaron actividades por parte de la Policía en lo que se refiere a los actos urgentes y el manejo de las líneas de investigación, la persona que fue asesinada no tiene arraigo en la zona”, dijo Francisco Espín.

Por su parte, el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, aseguró que esta persona de 19 años resultó lesionada por arma de fuego, herida que le ocasionó la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos.

“La Policía Nacional a través de la seccional de investigación criminal adelantó los actos urgentes y recopiló información técnica que nos permita lograr individualizar al actor material de este hecho y en los próximos días lograr con la captura del responsable de este hecho”, dijo el coronel, Edgar López.

El oficial destacó que se está trabajando en el esclarecimiento de cada uno de los casos de homicidio que se han registrado durante el año 2026 en la capital del Tolima.

“De la mano con la Fiscalía General de la Nación vamos a ser contundentes y no vamos a permitir que estos delincuentes siguen cometiendo estos hechos y que contra ellos va a caer todo el peso de la ley”, puntualizó.

Dato: en lo corrido del año 2026 se han registrado 15 casos de homicidios en la ciudad de Ibagué.