Sellan una ‘clínica estética de garaje’ que funcionaba sin permisos en Ibagué

Ibagué

Tras una visita de inspección, vigilancia y control que la Secretaría de Salud de Ibagué realizó a un centro estético que funcionaba al interior de una vivienda ubicada en el barrio Onzaga, la autoridad sanitaria decidió sellar el establecimiento.

Durante el procedimiento, las autoridades evidenciaron que el establecimiento no contaba con los permisos ni certificados mínimos exigidos para su funcionamiento, ni con el registro mercantil ante la Cámara de Comercio.

Asimismo, en el lugar fueron encontrados productos de uso inyectable, pese a que la propietaria del establecimiento no cuenta con la formación ni la experiencia profesional requerida para la realización de este tipo de procedimientos, lo que representa un riesgo para la salud de la comunidad.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a actuar con conciencia y responsabilidad. Es fundamental que antes de realizarse cualquier procedimiento estético verifiquen que el lugar cuente con los permisos, el personal idóneo y las condiciones mínimas de seguridad. La salud y la vida no pueden ponerse en riesgo por acudir a sitios que funcionan de manera ilegal”, manifestó Yennifer Guzmán, secretaria de Salud Municipal.

En medio de la visita, las autoridades también se percataron de que la dueña del negocio almacenaba medicamentos que no podía comercializar, y uno de ellos incluso estaba vencido. Como resultado de la visita, el establecimiento fue cerrado de manera inmediata.

“La Administración Municipal reitera el llamado a la comunidad para que no se realicen procedimientos en establecimientos que no cumplan con la normatividad vigente y recuerda que continuará con los operativos de inspección para proteger la salud de todos los ibaguereños”, concluyó la funcionaria.