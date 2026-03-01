Policía e Infantería de Marina refuerzan la seguridad en el sector comercial de El Carmen de Bolívar

Bajo el liderazgo del señor coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento Policía Bolívar, la Policía Nacional de Colombia desplegó todas sus capacidades humanas y tecnológicas, en coordinación con la Infantería de Marina, para reforzar la seguridad en el sector comercio de El Carmen de Bolívar.

Durante la jornada se desarrollaron actividades de registro, control y acompañamiento permanente a comerciantes y compradores. En total, fueron verificados más de 300 antecedentes a personas y vehículos, como parte de las acciones preventivas para garantizar la convivencia y cerrar el paso a la delincuencia.

“Estamos comprometidos con la seguridad y tranquilidad de todos los carmeros. No vamos a permitir que actores delincuenciales generen zozobra. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho sospechoso; quienes pretendan afectar la convivencia serán capturados y puestos a disposición de la justicia”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda.

Los comerciantes también destacaron el acompañamiento institucional. “La presencia de la Policía y la Marina nos da más confianza. Así podemos trabajar tranquilos y nuestros clientes se sienten seguros”, expresó una comerciante del sector.

La Policía Nacional reiteró el llamado a denunciar oportunamente cualquier situación irregular y recordó que la unión entre autoridades y ciudadanía es clave para mantener la seguridad en El Carmen de Bolívar.

¡𝙏𝙤𝙙𝙤𝙨 𝙥𝙤𝙧 𝙡𝙖 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙧𝙞𝙙𝙖𝙙 𝙙𝙚 𝙀𝙡 𝘾𝙖𝙧𝙢𝙚𝙣 𝙙𝙚 𝘽𝙤𝙡𝙞́𝙫𝙖𝙧!

En el municipio de El Carmen de Bolívar, la Policía Nacional de Colombia, la Armada Nacional y la Administración Municipal, en cabeza de la Alcaldía de El Carmen de Bolívar, continúan articulando esfuerzos para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.

Escuchamos de primera mano a comerciantes, emprendedores y familias trabajadoras, recorriendo barrios y sectores comerciales, porque la información ciudadana es clave para anticiparnos al delito y cerrarles el paso a quienes pretenden afectar la tranquilidad.

No vamos a permitir que personas inescrupulosas sigan intimidando o intentando cobrar extorsiones.

Quien amenaza, quien cobra “vacunas” y quien pretende sembrar miedo, se enfrenta a toda la capacidad del Estado y a una institucionalidad unida y decidida a actuar con firmeza.

Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de todos los carmeros e invitamos a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la convivencia.