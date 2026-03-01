Nuevo pulso por el Páramo del Cocuy: Gobierno convoca mesas tras llamado de la Procuraduría
Tras 13 encuentros técnicos realizados en Boyacá y Bogotá, el Ministerio de Ambiente anunció nuevas mesas de diálogo en marzo para revisar las resoluciones que regulan el Páramo Sierra Nevada del Cocuy. La decisión se da luego del llamado de la Procuraduría a ampliar la participación y garantizar la protección de líderes ambientales.
El debate por el futuro del Páramo Sierra Nevada del Cocuy vuelve a tomar fuerza. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible confirmó que entre octubre de 2025 y febrero de 2026 se realizaron 13 espacios presenciales de participación en Boyacá y Bogotá, con la asistencia de cerca de 850 personas, para revisar las resoluciones que regulan la zonificación y delimitación del área protegida.
Nueve de esos encuentros se desarrollaron en municipios como El Cocuy, Güicán, El Espino y Guacamayas.
En esas mesas técnicas y jurídicas se discutieron las resoluciones 1275 de 2014 y 1405 de 2018, normas que han generado tensiones entre autoridades ambientales y comunidades campesinas.
Incluso se realizó un recorrido en campo por la reserva forestal y el páramo, junto a representantes de la Federación de Parameros, para evaluar el estado de los ecosistemas y las actividades agropecuarias en la zona.
El proceso, sin embargo, recibió un llamado de atención de la Procuraduría General de la Nación, que pidió aplazar reuniones y garantizar una participación más amplia, además de protección para líderes ambientales que han denunciado amenazas. Ante esto, el Ministerio anunció nuevas jornadas de diálogo en marzo, en Tunja y Bogotá, con veedurías, organizaciones campesinas, el pueblo U’wa y la Federación de Parameros.
La próximas reuniones buscarán revisar propuestas de derogatoria y ajustes normativos, aclarar dudas técnicas y avanzar en acuerdos. Mientras tanto, el pulso entre protección ambiental y derechos de las comunidades que habitan el páramo sigue marcando la agenda pública en el norte de Boyacá.