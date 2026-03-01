Nuevo pulso por el Páramo del Cocuy: Gobierno convoca mesas tras llamado de la Procuraduría

El debate por el futuro del Páramo Sierra Nevada del Cocuy vuelve a tomar fuerza. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible confirmó que entre octubre de 2025 y febrero de 2026 se realizaron 13 espacios presenciales de participación en Boyacá y Bogotá, con la asistencia de cerca de 850 personas, para revisar las resoluciones que regulan la zonificación y delimitación del área protegida.

Nueve de esos encuentros se desarrollaron en municipios como El Cocuy, Güicán, El Espino y Guacamayas.

En esas mesas técnicas y jurídicas se discutieron las resoluciones 1275 de 2014 y 1405 de 2018, normas que han generado tensiones entre autoridades ambientales y comunidades campesinas.

Incluso se realizó un recorrido en campo por la reserva forestal y el páramo, junto a representantes de la Federación de Parameros, para evaluar el estado de los ecosistemas y las actividades agropecuarias en la zona.

El proceso, sin embargo, recibió un llamado de atención de la Procuraduría General de la Nación, que pidió aplazar reuniones y garantizar una participación más amplia, además de protección para líderes ambientales que han denunciado amenazas. Ante esto, el Ministerio anunció nuevas jornadas de diálogo en marzo, en Tunja y Bogotá, con veedurías, organizaciones campesinas, el pueblo U’wa y la Federación de Parameros.

La próximas reuniones buscarán revisar propuestas de derogatoria y ajustes normativos, aclarar dudas técnicas y avanzar en acuerdos. Mientras tanto, el pulso entre protección ambiental y derechos de las comunidades que habitan el páramo sigue marcando la agenda pública en el norte de Boyacá.