Gremios de hidrocarburos proponen políticas para blindar la seguridad energética de Colombia
Reservas de petróleo y gas continúan en declive en los últimos años
Ante la reducción en las reservas de petróleo y gas que alcanzan para 7.2 años y 5.9 respectivamente, seis gremios del sector presentaron el documento técnico Hidrocarburos para el desarrollo de Colombia, un compendio de propuestas para fortalecer la seguridad energética, el abastecimiento, la competitividad y la sostenibilidad del país ante el próximo Gobierno.
En el documento se establece que, en 2025, la producción de gas cayó 17,1% y la de petróleo 3,4%, con importaciones cubriendo ya el 25% del gas comercializado.
Se indica que la inversión exploratoria se desplomó 42% entre 2022 y 2025, mientras países vecinos como Brasil y Argentina atraen capital.
Además, los gremios señalan que a esto se suma 1.363 bloqueos, 580 atentados a oleoductos y 1.078 conexiones ilícitas, afectando ingresos, empleo y desarrollo regional.
Entre las propuestas se plantean:
- Reactivar exploración y producción con nuevas áreas, contratos seguros y estímulos en existentes.
- Estabilizar la política tributaria para reducir la carga impositiva.
- Agilizar licenciamientos ambientales y consultas previas con mayor coordinación.
- Desarrollar yacimientos no convencionales (shale gas y oil) en el Valle Medio del Magdalena, que podrían duplicar reservas de petróleo y reducir importaciones.
- Impulsar recobro mejorado, CCUS, infraestructura y regiones gasíferas como Sinú-San Jacinto y La Guajira.
- Fortalecer institucionalidad con protección a infraestructura y gestión de conflictividad.
Los gremios llaman a una transición energética “responsable”, basada en criterios técnicos, seguridad jurídica y confiabilidad, reconociendo los hidrocarburos como pilar de la economía: aportan 4,2% del PIB ($67,5 billones anuales, 2021-2025), 16,6% de la IED, 30,5% de exportaciones y $104 billones en regalías en 15 años. El gas natural, usado por 36 millones de colombianos, es clave, con proyectos como Sirius cubriendo hasta 40% de la demanda en una década.
“Los hidrocarburos son esenciales para la vida cotidiana, el empleo y sectores productivos”, enfatizan los gremios, urgiendo políticas que integren todas las fuentes energéticas sin sacrificar soberanía.
Luis Enrique Hurtado
Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...