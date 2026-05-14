Gremios de hidrocarburos proponen políticas para blindar la seguridad energética de Colombia

Ante la reducción en las reservas de petróleo y gas que alcanzan para 7.2 años y 5.9 respectivamente, seis gremios del sector presentaron el documento técnico Hidrocarburos para el desarrollo de Colombia, un compendio de propuestas para fortalecer la seguridad energética, el abastecimiento, la competitividad y la sostenibilidad del país ante el próximo Gobierno.

En el documento se establece que, en 2025, la producción de gas cayó 17,1% y la de petróleo 3,4%, con importaciones cubriendo ya el 25% del gas comercializado.

Se indica que la inversión exploratoria se desplomó 42% entre 2022 y 2025, mientras países vecinos como Brasil y Argentina atraen capital.

Además, los gremios señalan que a esto se suma 1.363 bloqueos, 580 atentados a oleoductos y 1.078 conexiones ilícitas, afectando ingresos, empleo y desarrollo regional.

Entre las propuestas se plantean:

Reactivar exploración y producción con nuevas áreas, contratos seguros y estímulos en existentes.

Estabilizar la política tributaria para reducir la carga impositiva.

Agilizar licenciamientos ambientales y consultas previas con mayor coordinación.

Desarrollar yacimientos no convencionales (shale gas y oil) en el Valle Medio del Magdalena, que podrían duplicar reservas de petróleo y reducir importaciones.

Impulsar recobro mejorado, CCUS, infraestructura y regiones gasíferas como Sinú-San Jacinto y La Guajira.

Fortalecer institucionalidad con protección a infraestructura y gestión de conflictividad.

Los gremios llaman a una transición energética “responsable”, basada en criterios técnicos, seguridad jurídica y confiabilidad, reconociendo los hidrocarburos como pilar de la economía: aportan 4,2% del PIB ($67,5 billones anuales, 2021-2025), 16,6% de la IED, 30,5% de exportaciones y $104 billones en regalías en 15 años. El gas natural, usado por 36 millones de colombianos, es clave, con proyectos como Sirius cubriendo hasta 40% de la demanda en una década.

“Los hidrocarburos son esenciales para la vida cotidiana, el empleo y sectores productivos”, enfatizan los gremios, urgiendo políticas que integren todas las fuentes energéticas sin sacrificar soberanía.