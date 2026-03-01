Trump amenaza a Irán con una “fuerza nunca vista” si cumple su promesa de venganza

Washington (United States), 04/02/2025.- US President Donald J. Trump speaks during a joint press conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 04 February 2025. President Trump, who is hosting his first in-person meeting with another world leader since returning to the White House, and Prime Minister Netanyahu are set to discuss the Israeli cease-fire with Hamas, Iran's nuclear program and future arms shipments, among other bilateral issues. EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL / SHAWN THEW / POOL ( EFE )

A través de la red social Truth, Trump respondió a las amenazas del régimen iraní de las últimas horas, después de que Irán confirmara este domingo la muerte del líder supremo de la República Islámica en la operación militar de EE.UU. e Israel.

“Irán acaba de declarar que hoy atacará con mucha fuerza, más fuerza que nunca. Sin embargo, más les convendría que no lo hagan, porque si lo hacen los golpearemos con una fuerza nunca antes vista”, dice el mensaje de Trump.

La advertencia llegó poco después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunciara ataques contra 27 bases militares de EE. UU. en Oriente Medio y objetivos de Israel, en venganza por la muerte del ayatolá, según una publicación en X de Tasnim, agencia vinculada con el brazo armado del régimen iraní.

La cadena catarí Al Jazeera ya reportó explosiones en Doha, Kuwait y Dubai.

“Nos vengaremos de los estadounidenses e israelíes. Han traspasado nuestra línea roja. Les asestaremos golpes tan terribles que implorarán clemencia”, dijo el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, citado por la agencia IRNA.

Desde los ataques conjuntos del sábado de EE. UU. e Israel contra Irán, el país persa ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros, aliados de Estados Unidos y donde la potencia occidental tiene bases militares.