Defensoría alerta por 12 desplazamientos masivos y más de 17 mil personas confinadas en enero 2026

La Defensoría del Pueblo presentó el balance de las dinámicas de desplazamiento forzado, confinamiento y movimientos migratorios que se han presentado en Colombia entre el 1 y el 31 de enero de 2026, dejando al descubierto un panorama preocupante en varias regiones del territorio nacional.

3.409 personas afectadas por desplazamiento forzado masivo

Durante el primer mes del año se registraron 12 eventos de desplazamiento forzado masivo, que impactaron a 3.409 personas en distintos departamentos.

Los casos se concentraron en:

Cauca: Argelia (2 eventos), Buenos Aires y Suárez – 1.205 personas afectadas.

El Tarra y Tibú – 862 personas.

Ciénaga – 627 personas.

Briceño, El Bagre y Yondó – 489 personas.

Bolívar – 204 personas.

La Primavera – 22 personas.

La entidad advirtió que estos hechos evidencian la persistencia de factores de violencia y disputas armadas que continúan forzando a comunidades enteras a abandonar sus territorios.

17.651 personas confinadas en siete eventos

En materia de confinamiento, se reportaron 7 eventos que limitaron la movilidad de 17.651 personas, impidiéndoles acceder a alimentos, servicios de salud y actividades económicas.

Los departamentos con afectaciones fueron:

Caquetá: Cartagena del Chairá – 5.000 personas.

Cauca: Guapi – 3.500 personas.

Antioquia: Briceño y El Bagre – 3.163 personas.

Norte de Santander: La Esperanza – 3.000 personas.

Putumayo: Puerto Leguízamo – 2.700 personas.

Chocó: Atrato – 288 personas.

La Defensoría reiteró que el confinamiento es una grave vulneración de derechos, pues mantiene a comunidades enteras bajo restricciones impuestas por actores armados.

Factores ambientales

El informe también incluye el impacto de fenómenos ambientales. En enero se presentaron 5 eventos de desplazamiento asociados a desastres, cambio climático y degradación ambiental, que afectaron aproximadamente a 21.173 personas.

Las emergencias se registraron en:

Nariño: Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Policarpa.

Antioquia: Turbo y Apartadó (un evento en dos municipios).

Cauca: Guapi.

Las cifras continúan en verificación debido a que avanzan los censos de damnificados.

10.277 migrantes en tránsito irregular y 968 en flujo inverso

En cuanto a movimientos migratorios mixtos, la entidad señaló que 10.277 personas hicieron tránsito irregular por el país durante enero, según cifras de Migración Colombia.

La composición fue:

• 42,88 % hombres

• 35,79 % mujeres

• 21,33 % niñas, niños y adolescentes

Las nacionalidades más recurrentes fueron:

• Venezolanos: 10.204

• Dominicanos: 29

• Cameruneses: 8

• Ecuatorianos: 6

Asimismo, se registró un flujo migratorio inverso de 968 personas que ingresaron al país desde Panamá por el sector de La Miel hasta Capurganá (Acandí, Chocó). En este grupo:

72,4 % son hombres

16,3 % mujeres

11,2 % niñas, niños y adolescentes

La mayoría son venezolanos (957), seguidos por estadounidenses (4), mexicanas (2) y peruanas (2).

Llamado a las autoridades

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para fortalecer las acciones de prevención, protección y atención humanitaria integral, especialmente en los departamentos más afectados por la violencia y los fenómenos ambientales.