Clínica de Los Andes cierra urgencias y activa nuevo modelo 24/7

La Clínica de Los Andes I.P.S. informó que desde este primero de marzo dejó de prestar el servicio de urgencias en su institución. La entidad agradeció a los pacientes y familias que durante años acudieron al centro asistencial en momentos críticos y confirmó que entra en una nueva etapa en su modelo de atención.

En reemplazo, comenzó a operar el servicio de Consulta Externa de Alta Resolución, disponible las 24 horas del día. Según la clínica, este modelo está dirigido a pacientes estables que requieren diagnóstico y manejo oportuno en una sola sesión, con valoración médica, exámenes y definición de tratamiento, priorizando rapidez y atención sin congestión.