Clínica de Los Andes cierra urgencias y activa nuevo modelo 24/7
Desde este 1° de marzo, la institución dejó de prestar el servicio de urgencias y puso en marcha la Consulta Externa de Alta Resolución, con atención permanente y diagnóstico en una sola sesión.
La Clínica de Los Andes I.P.S. informó que desde este primero de marzo dejó de prestar el servicio de urgencias en su institución. La entidad agradeció a los pacientes y familias que durante años acudieron al centro asistencial en momentos críticos y confirmó que entra en una nueva etapa en su modelo de atención.
En reemplazo, comenzó a operar el servicio de Consulta Externa de Alta Resolución, disponible las 24 horas del día. Según la clínica, este modelo está dirigido a pacientes estables que requieren diagnóstico y manejo oportuno en una sola sesión, con valoración médica, exámenes y definición de tratamiento, priorizando rapidez y atención sin congestión.