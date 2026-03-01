Capturan a uno de los cabecillas del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias en el Tolima

Tolima

En las últimas horas, las autoridades asestaron un contundente golpe a la comisión Gerónimo Galeano del disidencias de las Farc, con la captura de la mano derecha de su máximo cabecilla.

Se trata de alias Granadillo, quien era el hombre de confianza de alias El Enfermero, cabecilla de dicha facción, relacionada desde hace dos años con las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco.

La captura de Arbey Presiga Aguilar se produjo en el municipio de San Antonio, en el sur del Tolima, por parte de soldados del Gaula Militar Tolima de la Sexta Brigada del Ejército Nacional de Colombia y del Gaula Élite Nacional N.º 2, en conjunto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Sijín de la Policía Nacional de Colombia y el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

“Este sujeto sería la mano derecha de alias El Enfermero, cabecilla principal del Frente Gerónimo Galeano, y de alias Darwin, cabecilla de finanzas de esta estructura. Al parecer, habría tenido participación en las acciones terroristas contra la estación de Policía El Limón, del municipio de Chaparral (registradas el 7 de diciembre de 2025)”, indicó el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada.

Granadillo sería responsable de realizar señalamientos a comerciantes, ganaderos y diferentes gremios productivos de los municipios del sur del Tolima para ser extorsionados por la comisión Gerónimo Galeano. También es señalado de articular coordinaciones criminales y logísticas, como abastecimiento, almacenamiento de armas, municiones, explosivos e intendencia, además de distribuir panfletos citatorios y extorsivos de esta comisión.

“Presuntamente realizaba inteligencia delictiva a las diferentes unidades de la Fuerza Pública que operan en la región y, por último, al parecer sería el encargado de suministrar vehículos para facilitar la movilidad a los cabecillas de la comisión Gerónimo Galeano, como alias El Enfermero, cabecilla principal, y alias Darwin, cabecilla de finanzas”, enfatizó el coronel Pérez.

El hoy capturado quedó a disposición de la Fiscalía 263 Especializada Gaula por los delitos de extorsión y concierto para delinquir con fines de extorsión.