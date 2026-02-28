Vélez confirma brote de influenza y activan medidas para contener contagios en colegios

El municipio de Vélez activó medidas preventivas tras confirmarse un aumento significativo de casos de influenza, situación que ya fue clasificada como brote por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA).

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

La decisión se tomó luego de que el monitoreo epidemiológico evidenciara un crecimiento de contagios en los últimos días. Las autoridades locales intensificaron el seguimiento a los casos y reforzaron las acciones de prevención, especialmente en instituciones educativas.

Consulte también: Intoxicación en colegio de Tona deja 17 estudiantes afectados; dos fueron remitidos a Bucaramanga

La influenza es una infección respiratoria que afecta desde la nariz y la garganta hasta los pulmones y se transmite fácilmente al hablar, toser o estornudar. También puede propagarse por contacto con superficies contaminadas, lo que aumenta el riesgo de contagio en espacios cerrados como aulas de clase.

Por esta razón, la Secretaría de Salud recomendó no enviar a clases a menores con fiebre o síntomas gripales, promover el lavado frecuente de manos, usar tapabocas en personas con síntomas y mantener ventilados los espacios.

También puede leer: Tres estudiantes intoxicadas con clonazepam en colegio de San Gil, Santander

Las autoridades pidieron acudir de inmediato al servicio médico ante fiebre persistente, dificultad para respirar o dolor en el pecho, mientras continúa el monitoreo para contener la propagación del virus.