En el 2025 Ecopetrol generó más de 87 mil empleos a través de empresas contratistas

En Cartagena se registró un total de 3.178 vinculaciones laborales durante el año anterior

Ecopetrol generó 87.130 empleos acumulados durante 2025 a través de empresas contratistas, lo que contribuye a impulsar el desarrollo de las regiones donde la compañía opera y realiza sus actividades.

El resultado refleja el dinamismo que ha tenido Ecopetrol en operaciones de exploración, producción y refinación de hidrocarburos, así como en proyectos que contribuyen a la transición energética.

En mano de obra no calificada se generaron 51.313 oportunidades de trabajo, el 100% correspondió a personal local. En mano de obra calificada hubo 35.817 vinculaciones, el 72.5% para habitantes de las zonas de operación. Esto significa que el 88.7% del total de las contrataciones de 2025 correspondió a mano de obra local.

Frente al balance del 2024, la mano de obra calificada local aumentó en 10,8%, lo que equivale a cerca de 26 mil empleos más.

El comportamiento por regiones fue el siguiente:

• La Regional Central, conformada por los departamentos de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Bolívar y Cesar, registró 28 mil de vinculaciones, con un total de 28.739trabajos generados, que equivalen al (33%) del total. Estas vinculaciones representan casi un 5% más que en 2024.

• La Regional Andina Oriente,con actividades en PuertoGaitán (Meta), Huila, y Putumayo entre otros, tuvo 21.510 vinculaciones, (24.7%). Estas vinculaciones representan casi un 7% más que en 2024.

• La Regional Orinoquía, que comprende una amplia zona del departamento del Meta,

generó a través de sus contratistas (18.724) puestos de trabajo (21.5%).

•La Regional Caribe,con operaciones en Bolívar,Sucre, Magdalena y La Guajira, reportó

(5.355) contrataciones (6.1%).

•La Regional Piedemonte, en Casanare, Boyacáy Arauca, tuvo (8.813) empleos(10.1%).

•En Bogotá se generaron (3.989)vinculaciones (4.6%).

Con un tota la participación del 97% de la mano de obra local, la refinería de Cartagena concentró el mayor número de vinculaciones de esta regióndel país. En total, se generaron

3.178 empleospara los habitantes de Cartagena y sus barriosubicados en la zona industrial de Mamonal.

Las mujeres cartageneras representaron el mayor indicador de población laboral inclusiva con cerca de 700 vinculaciones mensuales, junto con miembros de grupos étnicos y víctimas del conflictoarmado de la ciudad. También se ofrecieron oportunidades laborales de primer empleo y para la población LGBTIQ+.

“Ecopetrol es una de las empresas que más contribuye a la generación de empleo en Colombia; miles de colombianos aportan con su trabajo al crecimiento del negocio tradicional y a la transición energética, convirtiéndose en motor que mueve el desarrollo sostenible del país”, afirmó Aldemar Mejía, director de Abastecimiento Corporativo de Ecopetrol.