Al menos tres heridos en el área de Jerusalén tras una andanada de misiles de Irán

Los servicios de emergencias atienden al menos a tres heridos en el área de Jerusalén tras una nueva andanada de misiles de Irán, con varios impactos registrados en esa zona.

El servicio de emergencias United Hatzalah informó de los heridos por los impactos, acompañando con imágenes de coches afectados en una carretera.

“Los equipos de la MDA están atendiendo a varios pacientes en la región de Jerusalén y buscando en otros sitios”, informa por su parte este otro servicio de emergencias.

Noticia en desarrollo.

