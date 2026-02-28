Todo listo en Norte de Santander para las elecciones al Congreso de la República

Norte de Santander

Las autoridades en Norte de Santander indicaron que están preparadas para la próxima jornada electoral que se llevará a cabo el 8 de marzo.

“El departamento en los últimos meses ha tenido algunas alteraciones de orden público, pero de acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno Nacional y en relación a los Ministerios del Interior y de Defensa, se garantizan la cobertura total de las diferentes mesas, los 472 puntos que vamos a tener en Norte de Santander con 4.312 mesas. El panorama se ve de alguna otra forma muy positivo”, dijo George Quintero, secretario de seguridad del departamento.

La preocupación se concentra en municipios donde se ha presentado un recrudecimiento de la violencia durante los últimos meses, así como afectaciones por la ola invernal en algunos sectores del departamento.

“Hay algún temor, pero precisamente con la presencia de las fuerzas militares y del acompañamiento de la institucionalidad, eso va a permitir que la jornada se lleve a un buen término, independientemente de algunas actividades violentas que se presentan en el departamento”,

Señaló además que están muy vigilante por posibles situaciones que se puedan presentan en límites con los departamento del Cesar.