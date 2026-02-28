Ataque de Israel a Irán EN VIVO 🔴: siga las reacciones, las imágenes y las últimas noticias
Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en la mañana de este sábado. Este último respondió con ataques en Jerusalén y otros países de la región.
Tras semanas de amenazas, Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque “de gran envergadura” contra Irán, donde se produjeron explosiones en Teherán y en otras ciudades.
Entre los objetivos atacados en la llamada operación “Furia Épica”, se encuentran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en el poder desde 1989, y el presidente Masud Pezeshkian, según la radiotelevisión pública israelí.
“Este régimen terrorista no puede tener nunca un arma atómica”, dijo el presidente estadounidense Donald Trump al anunciar el ataque. El mandatario republicano presentó esta campaña “masiva” como una “misión noble”, y reconoció que su país podría sufrir bajas.
Irán respondió lanzando misiles y drones contra Israel y ataques contra bases estadounidenses en varios países de la región, afirmaron los Guardianes de la Revolución.
Corresponsales de AFP reportaron explosiones en Jerusalén, pero también en Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Arabia Saudita y Baréin, donde un ataque con misiles golpeó unas instalaciones de la V Flota estadounidense.
El grupo islamista Hamás condenó la operación militar de Israel y Estados Unidos contra Irán, que desde la primera hora de este sábado está siendo bombardeado por ambos países, afrmando que la “agresión sionista-americana constituye un ataque directo contra toda la región y un asalto contra su seguridad, la estabilidad y la soberanía”.
La organización reafirmó en un comunicado su “solidaridad con la República Islámica de Irán” ante los ataques y llamó a los países árabes e islámicos a movilizarse en apoyo del país persa para frustrar la operación.
Macron pide reunión urgente de la ONU ante una "escalada actual peligrosa para todos"
El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este sábado que la “escalada actual” en Oriente Medio es “peligrosa para todos” y que “debe cesar”, además de pedir una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.
En un mensaje en su cuenta de X, sostuvo que el “desencadenamiento de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad internacional”.
“La escalada actual es peligrosa para todos. Debe cesar. El régimen iraní debe comprender que ya no le queda otra opción que entablar negociaciones de buena fe para poner fin a su programa nuclear y balístico, así como a sus acciones de desestabilización regional”, señaló el mandatario. EFE
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se pronuncia
El presidente israelí, Isaac Herzog, agradeció este sábado a su homólogo Donald Trump su “decisión histórica y valiente” de atacar Irán de forma conjunta, lo que ha desencadenado una oleada de ataques iraníes también contra bases militares estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos.
