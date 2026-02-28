Ataque de Israel a Irán EN VIVO 🔴: siga las reacciones, las imágenes y las últimas noticias

Tras semanas de amenazas, Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque “de gran envergadura” contra Irán, donde se produjeron explosiones en Teherán y en otras ciudades.

Entre los objetivos atacados en la llamada operación “Furia Épica”, se encuentran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en el poder desde 1989, y el presidente Masud Pezeshkian, según la radiotelevisión pública israelí.

“Este régimen terrorista no puede tener nunca un arma atómica”, dijo el presidente estadounidense Donald Trump al anunciar el ataque. El mandatario republicano presentó esta campaña “masiva” como una “misión noble”, y reconoció que su país podría sufrir bajas.

Irán respondió lanzando misiles y drones contra Israel y ataques contra bases estadounidenses en varios países de la región, afirmaron los Guardianes de la Revolución.

Corresponsales de AFP reportaron explosiones en Jerusalén, pero también en Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Arabia Saudita y Baréin, donde un ataque con misiles golpeó unas instalaciones de la V Flota estadounidense.

Siga EN VIVO el minuto a minuto de las reacciones y todas las noticias del ataque de Israel a Irán: