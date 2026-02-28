Trump cree que el ayatolá Ali Jameneí murió en el ataque a Irán

Donald Trump exhorta a los iraníes a “tomar el control de su gobierno”. Fotos: Getty Images.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que cree que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, habría muerto en el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

“Creemos que es correcto”, declaró el mandatario en una entrevista con la cadena NBC News al ser preguntado sobre las informaciones acerca de la supuesta muerte del líder iraní.

En la misma entrevista, el líder estadounidense calificó la operación de "éxito" y afirmó que también habría muerto buena parte de los líderes del país: "La mayoría de las personas que toman todas las decisiones se han ido", dijo.