Policía incautó cargamento de 445 kilos de marihuana en vías del Tolima

Tolima

En medio de un puesto de control adelantado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en el municipio de Natagaima (sur del Tolima), se halló un cargamento de marihuana que era transportado en una camioneta desde el Huila con rumbo hacia Bogotá.

De acuerdo con el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía en el Tolima, durante el procedimiento fue capturado en flagrancia un ciudadano de 33 años, residente en la ciudad de Bogotá, quien se movilizaba en el vehículo.

“Al momento de practicarle el respectivo registro, se hallaron en el interior del automotor aproximadamente 445 kilos de marihuana, transportados bajo la modalidad conocida como ‘kamikaze’. Asimismo, le fue incautado un equipo de telefonía móvil”, acotó el coronel Vargas.

Según las primeras indagaciones, el cargamento cubría la ruta desde La Plata (Huila) con destino a la capital del país. Con esta incautación se evita la comercialización de cerca de medio millón de dosis de estupefacientes, lo que representa un golpe a las rentas criminales de aproximadamente 135 millones de pesos.

El capturado, el vehículo y la sustancia incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía 67 Local de Natagaima, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Actualmente, el detenido se encuentra a la espera de la audiencia de legalización de captura para definir su situación jurídica.