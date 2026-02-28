Paciente se encadena frente a la Nueva EPS de Cúcuta para exigir prótesis craneal. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

Un paciente decidió encadenarse frente a las instalaciones de la Nueva EPS, ubicadas sobre la avenida Guaimaral en Cúcuta, como medida de protesta para exigir la entrega de una prótesis craneal que, según denuncia, lleva dos años esperando sin respuesta efectiva por parte de la entidad de salud.

Se trata de Fabián Guerrero, quien aseguró a Caracol Radio que tomó esta decisión luego de múltiples solicitudes y trámites sin solución para acceder a una cirugía necesaria tras un hecho violento ocurrido el 11 de septiembre de 2023.

“Hace dos años estoy en un proceso de una cirugía, un implante de prótesis de cráneo porque tuve un accidente por hurto. La Nueva EPS no ha querido darme la prótesis y por eso tomé la decisión de encadenarme; hasta que no me solucionen no suelto las cadenas”, manifestó.

El paciente explicó que el ataque del que fue víctima le dejó graves secuelas físicas y personales, afectando completamente su calidad de vida y su estabilidad familiar.

“Perdí parte de mi cráneo y eso acabó prácticamente con mi familia. Ya no soy el pilar del hogar; ahora es mi esposa quien sostiene la casa”, relató.

De acuerdo con Guerrero, durante este tiempo la respuesta de la EPS ha sido insuficiente frente a sus requerimientos médicos, incluso para acceder a terapias necesarias dentro de su proceso de recuperación.

“La Nueva EPS ha sido muy tibia con mis procesos, ni las terapias me las querían autorizar. Me tocó llegar a estas consecuencias para que me escuchen”, afirmó.

El procedimiento médico que requiere incluye la implantación de una prótesis intracraneal tipo biomodelo, indispensable para avanzar en su intervención quirúrgica. Sin embargo, asegura que la respuesta reiterada de la entidad ha sido la falta de insumos.

“Siempre me dicen que no hay insumos. Esa ha sido la respuesta durante todo este tiempo”, señaló.

El paciente indicó que no es la primera vez que recurre a acciones de hecho para llamar la atención de la entidad prestadora de salud, pues anteriormente recibió compromisos que, según afirma, no se cumplieron.

“Me dieron pañitos de agua tibia, me dijeron que solucionaban, pero nada. Me toca volver a esto porque están vulnerando mi derecho a la salud”, agregó.

Guerrero también hizo un llamado a las entidades de salud para que garanticen la atención oportuna a los usuarios y eviten que otros pacientes tengan que recurrir a protestas para ser escuchados.

“Que atiendan a los pacientes como debe ser. No deben jugar con la salud de las personas porque es una obligación”, expresó.