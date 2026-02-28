La crónica para Caracol Radio con la que Paola Márquez ganó el premio de periodismo Enrique Medina

La periodista boyacense Norma Paola Márquez Zanabria fue la ganadora en la categoría Mejor Trabajo Periodístico en Radio del Premio de Periodismo Enrique Medina Flores, gracias a su trabajo titulado «La Sarna: voces que se resisten al silencio», presentado en la emisión del noticiero de 5:00 a.m. de Caracol Radio Boyacá del primero de diciembre de 2025.

Durante la ceremonia de premiación, se dieron a conocer los nominados en esta categoría, entre ellos trabajos que abordaron memoria histórica, relatos sociales y crónicas de profundo contenido humano. Sin embargo, fue la producción de Márquez Zanabria la que logró imponerse ante el jurado calificador, destacándose por su fuerza narrativa y el tratamiento periodístico del tema.

El reconocimiento fue anunciado en medio de aplausos por parte de los asistentes, y la ganadora recibió, además del galardón, un estímulo económico de tres millones de pesos.

Visiblemente emocionada, Paola Márquez aseguró que este es el segundo premio que obtiene en esta categoría dentro del mismo concurso, y aprovechó el escenario para hacer un llamado contundente: defender la radio como género periodístico y mantener viva la crónica como una forma esencial de contar historias.

«...Que la radio no muera...», expresó durante su intervención, agradeciendo a la organización del premio, a sus colegas nominados y, de manera especial, a su familia, a su madre y a su hija, quienes la acompañaron en la ceremonia.