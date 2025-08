Siete meses después de atroz crimen en Campo Valdés, familia de víctima exige justicia

Medellín, Antioquia

Siete meses después del hallazgo del cuerpo desmembrado de Luisa María Ramírez Díaz, en el sector de Barrio Chino de Campo Valdés, en Medellín, su familia sigue esperando justicia. La joven, que había cumplido recientemente 31 años, fue reportada como desaparecida el 26 de diciembre, cuando salió de su casa en compañía de una conocida. Cuatro días después fue encontrada sin vida, desmembrada y abandonada dentro de una caja.

Según su familia, desde entonces y siete meses después del homicidio, no hay capturados ni avances públicos en la investigación. Su hermana, Carolina Ramírez, alzó la voz denunciando lo que considera una profunda indiferencia de las autoridades.

“Este es un caso al cual no le quieren hacer justicia. Lo que como familia nos hace pensar que no ser influyentes, conocidos, políticos, exitosos, de alto rango, y al ser personas humildes, no merecemos justicia ni respuestas”, dijo.

El caso de Luisa causó conmoción por la crueldad con la que fue asesinada. Aunque en ese momento el subcomandante de la Policía Metropolitana indicó que ya se habían activado las capacidades de inteligencia e investigación criminal para esclarecer este crimen, hasta el momento su familia sigue esperando culpables o capturas.

“Pido justicia, no ser silenciada, pido culpables, pido respuestas. Necesitamos que no se hagan los de la vista gorda frente a este y muchos asesinatos contra las mujeres en nuestro país”, concluyó Carolina.

La familia también señala que una mujer fue la última persona que estuvo con Luisa y podría tener información clave. Piden a la Fiscalía y a la Policía avanzar en las investigaciones y dar respuestas.