Ibagué pone en marcha plan piloto para el uso obligatorio de paraderos de buseta

Ibagué

A partir del próximo lunes 2 de marzo iniciará la implementación del plan piloto de paraderos de buseta en Ibagué, el cual busca fortalecer la cultura ciudadana, mejorar la movilidad y optimizar la prestación del servicio de transporte público colectivo. La iniciativa, que tendrá un mes de prueba, se ejecutará inicialmente en la carrera Quinta, entre las calles 10 y 80.

Bajo esta medida, los buses de transporte público realizarán el ascenso y descenso de pasajeros únicamente en los puntos autorizados. Para ello, más de 500 conductores de las empresas operadoras ya fueron capacitados y tendrán la tarea de utilizar estos espacios adecuadamente.

La gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) ‘TransMusical’, Rocío Lozano Delgado, destacó la importancia de iniciar estos procesos pedagógicos con la ciudadanía:

“Contamos con la paciencia, respeto y buen comportamiento de los usuarios. Este cambio requiere del compromiso de todos para que, juntos, construyamos un sistema de transporte más organizado y digno para Ibagué”, afirmó la funcionaria.

El SETP realizará jornadas pedagógicas y de acompañamiento durante el mes de marzo con el objetivo de orientar a la comunidad, resolver inquietudes y promover el uso adecuado de los paraderos.

Finalmente, la funcionaria invitó a los ciudadanos a planificar sus viajes con tiempo, utilizar los puntos señalizados y mantener el respeto hacia los conductores, quienes están comprometidos con el cumplimiento de esta medida.