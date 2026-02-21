Ituango: Se entregaron cuatro guerrilleros del frente 18; dos eran acosadas sexualmente por “Ramiro”

Ituango- Antioquia

Ante el asedio de las autoridades en zona rural de Ituango, cuatro jóvenes que habían sido reclutados por las disidencias del frente 18 se entregaron a las autoridades. Estas personas se sometieron a las tropas del Batallón de Infantería No. 10 Coronel Atanasio Girardot luego de una labor de inteligencia militar.

Caracol Radio ha logrado establecer que las personas que ya están bajo la seguridad de la fuerza pública son una menor de 14 años, otra joven de 18 años y dos hombres, uno de 19 años y el otro de 23. Todos reclutados cuando eran menores. Ellos se entregaron en el corregimiento de Santa Rita.

Este medio de comunicación ha logrado indagar que estas personas decidieron desertar de las filas de alias “Ramiro” ante los constantes malos tratos , falta de alimentos y, lo peor de todo, ante el acoso sexual que sufría la adolescente y la joven por parte del cabecilla.

Este medio de comunicación ha recibido información, la cual indica que el cabecilla guerrillero les tomaba fotos a las mujeres cuando estaban desnudas; además, en las noches trataba de abusarlas sexualmente en los cambuches.

También se ha podido conocer que uno de los desmovilizados era el escolta del cabecilla “Ramiro”, además de que entre ellos hay un joven que habría participado en el asesinato de dos soldados en el sector puente del Beso de Ituango.

Con esta desmovilización, la fuerza pública envía un mensaje a las personas que integran estos grupos ilegales para que decidan abandonar la vida ilegal y busquen nuevas alternativas en la vida civil y puedan desarrollar sus proyectos de vida.