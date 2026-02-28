Incautan material de intendencia destinado a grupos armados en Norte de Santander. / Foto: Policía Denor.

Norte de Santander.

En medio de labores investigativas adelantadas en el municipio de Ocaña, las autoridades lograron la incautación de abundante material de intendencia que, al parecer, tenía como destino grupos armados ilegales con injerencia en la región del Catatumbo.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo permitió interceptar un envío que era transportado en un vehículo de una empresa transportadora y que tenía como destino final el municipio de Convención, Norte de Santander.

Entre los elementos incautados se encuentran 700 pañoletas pixeladas, 180 guantes tácticos, 23 pantalones tácticos, 53 sillas tácticas, 44 correas en lona, maquillaje de camuflaje, cantimploras, pavas, toallas microfibra, portafusiles, chalecos con placa nivel IV, hamacas tácticas, toldillos y otros accesorios utilizados comúnmente para dotación logística en terrenos rurales.

Según las autoridades, un alto porcentaje del material era importado y habría sido adquirido a través de plataformas comerciales electrónicas internacionales, siendo enviado desde China hacia Colombia para posteriormente ser distribuido en la región.

“Con este resultado operacional se logra afectar a los grupos armados organizados y a estructuras armadas residuales con presencia en el Catatumbo, impactando de forma significativa sus capacidades logísticas”, señalaron fuentes oficiales.

Las investigaciones preliminares indican que estos elementos serían utilizados para fortalecer las operaciones de estructuras multicrimen que delinquen en esta zona del nororiente colombiano, donde persisten disputas territoriales y actividades ilícitas.

El material incautado quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para establecer los responsables de la compra, envío y recepción de estos elementos en Norte de Santander.