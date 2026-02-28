Buscan a Sara Valentina Bolaños, menor de 13 años que desapareció en Bogotá.

Bogotá D.C

Sara Valentina Bolaños es una niña de 13 años que está desaparecida desde el pasado 23 de febrero en el barrio Santa Isabel, en el centro de Bogotá.

De acuerdo con las declaraciones de su padre, Ricardo Bolaños, ese 23 de febrero fue un día normal. Él salió de la casa con su hija a las 6:30 de la mañana hasta donde toma el bicitaxi que la lleva diariamente al colegio.

Sin embargo, la menor no regresó a casa y eso alarmó a los padres que inmediatamente denunciaron su desaparición a las autoridades. Desde ese momento comenzó la búsqueda de la Sara Valentina.

El último registro que se conoce de la niña es a las 11:20 de la mañana que va caminando por la Avenida 30. Esto lo grabó una cámara de seguridad y ahora es pieza clave para la investigación.

“Hago este llamado para la persona que quizá tenga a mi hija o sepa del paradero de ella, que por favor me informe que quiere, que me llame, que nos veamos, lo que sea, pero que me devuelva a mi hija que me hace falta”, aseguró el padre de la menor.

Asimismo hizo un llamado a su hija. “Si tú Sarita estás viendo este video llámame, no tengas miedo, me haces mucha falta y la extraño mucho. Comunícate conmigo con alguna familia o amigos, lo que sea. No tengas nunca miedo que nunca te voy a dejar sola”, añadió.

Familiares, amigos y colectivos se han unido a la búsqueda de Sara Valentina compartiendo sus fotos en redes sociales.

El día que desapareció la menor tenía puesto un jean, una camiseta negra, encima una chaqueta de jean, tenis negros y un bolso oscuro.

La familia pide a la ciudadanía que en caso de verla o encontrarla informar inmediatamente a las autoridades al número 317 640 8685 o a la línea de emergencias 123.