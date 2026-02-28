Ataque armado deja dos muertos y un menor herido en resguardo indígena de Coyaima, Tolima

Tolima

La noche del viernes 27 de febrero el terror se apoderó del resguardo indígena Guadualito, ubicado a una hora del casco urbano de Coyaima, hasta donde llegaron hombres armados y dispararon indiscriminadamente contra integrantes de la comunidad.

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, reveló que las autoridades indígenas les informaron sobre la muerte de dos hombres, quienes al parecer serían hermanos de la gobernadora del resguardo, habitado por indígenas del pueblo Pijao.

“La gobernadora de ese resguardo al parecer fue objeto de un ataque, del cual no sabemos los pormenores, donde nos dicen que habría dos fallecidos que son hermanos de la gobernadora. No se ha podido ingresar al interior del resguardo por parte de las autoridades institucionales, porque allí están las autoridades autóctonas”, explicó Bocanegra.

De acuerdo con el funcionario, la gobernadora consiguió escapar de los atacantes y esconderse en zona boscosa junto a un menor de edad, quien resultó herido en medio del atentado. A través de WhatsApp, la mujer alertó a las autoridades del Tolima sobre lo ocurrido en su resguardo.

“Desde allí, hasta avanzadas horas de la madrugada, por mensajes de WhatsApp nos iba relatando los acontecimientos que iban surgiendo y el temor que tenía de que la asesinaran, además de la necesidad de atender al niño. Finalmente, esta mañana ingresaron a la zona unidades del Batallón Caicedo del Éjercito, al mando del comandante de esa unidad, junto con unidades policiales y apoyo de la Fuerza Aeroespacial”, narró.

En su diálogo con Caracol Radio, Bocanegra destacó la valentía de la mujer, quien consiguió desplazarse en un vehículo tipo campero UAZ hasta el punto de encuentro, donde las fuerzas militares la rescataron y atendieron al menor. “Es una mujer joven, muy valiente, que aguantó un significativo número de horas soportando una situación tan impactante, ocultándose y dando todos los elementos para lograr ser encontrada por las autoridades”, resaltó.

Caracol Radio pudo establecer que se trataría de Érika Montaña, quien figura en los registros oficiales como la gobernadora del resguardo indígena.

Hasta el momento los cuerpos no han sido entregados al CTI de la Fiscalía General de la Nación y, al parecer, la autoridad indígena planea asumir la investigación correspondiente. Versiones preliminares apuntan a que se trataría de una retaliación por parte de antiguos integrantes del resguardo.