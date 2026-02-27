Un subintendente de la Policía fue asesinado tras hostigamiento a una estación en Río de Oro, Cesar

Jorge Luis Taborda, subintendente de la Policía en el Cesar. Foto: Gobernación del Cesar.

Como Jorge Luis Taborda, fue identificado el subintendente de la Policía asesinado tras un hostigamiento a una estación de la institución en el municipio de Río de Oro, en el Cesar.

El subintendente Taborda tenía 36 años, de los cuales 13 fueron dedicados a la institución. El hostigamiento se registró en la mañana de este viernes.

Lea también: Policía Metropolitana intensifica controles en Las Américas para frenar homicidios en Barranquilla

Anuncian Consejo de Seguridad

Para la tarde de este viernes fue anunciado un Consejo de Seguridad extraordinario por parte de las autoridades para determinar medidas.

El coronel William Javier Morales, comandante de la Policía del Cesar, confirmó que el hostigamiento fue perpetrado por guerrilleros del ELN.