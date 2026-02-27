Tunja demuele el pasado para levantar su apuesta tecnológica más ambiciosa

La construcción del Distrito de Innovación del SENA en el predio del antiguo terminal de Tunja comienza a tomar forma, en una iniciativa que busca fortalecer la formación técnica y tecnológica y dinamizar el empleo en la región. El proyecto, que contará con respaldo institucional, proyecta beneficiar a más de 1,3 millones de ciudadanos.

El secretario de Educación Territorial de Tunja, Daniel Moreno Álvarez, explicó que la iniciativa permitirá articular la educación media con la formación técnica profesional, facilitando la transición académica de los jóvenes hacia programas con mayor proyección laboral.

«...Este proyecto en alianza con el SENA servirá para que la Secretaría de Educación de Tunja realice procesos de tránsito armónico de la educación media hacia la educación técnica...», indicó el funcionario, quien destacó que la estrategia estará basada en metodologías STEAM.

Moreno aseguró que el Distrito de Innovación busca posicionar a Tunja como referente regional en desarrollo tecnológico. «...Logrará que este tránsito armónico se incremente con el transcurrir de la vigencia, para que podamos conectar a Tunja con la tecnología, con el estudio y con el progreso...», concluyó.