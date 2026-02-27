Santa Marta recibe manifold definitivo en la EBAR Norte

Santa Marta

El Distrito de Santa Marta avanza en la rehabilitación de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales – EBAR Norte, mejorando todo el sistema sanitario de la ciudad y brindando una solución a los problemas de rebosamientos de aguas servidas en el Centro Histórico, Pescaíto, El Boro, entre otros sectores.

“Estamos dando pasos históricos para la solución a los rebosamientos de aguas residuales que durante años ha afectado la salud de los samarios y la imagen de nuestra ciudad”, afirmó el alcalde Carlos Pinedo.

El manifold está construido en su totalidad en hierro dúctil, con un diámetro interno de 1.100 milímetros y un espesor de 20 milímetros, recubierto con pintura especial resistente a la agresión química y física, lo que garantiza mayor durabilidad y resistencia en condiciones de alta exigencia operativa.

La estructura cuenta además con tuberías de impulsión de 24 pulgadas, construidas también en hierro dúctil. Este manifold cuenta con siete puestos para bombas; de las cuales, seis quedarán con su tubería de impulsión instalada y uno permanecerá con brida ciega, permitiendo ampliar la capacidad hidráulica del sistema en el futuro, de acuerdo con las necesidades de la ciudad.

Según el cronograma estipulado, la instalación de manifold está prevista para esta semana. Con la adquisición de esta pieza, la obra de la EBAR Norte alcanza un 80% de avance físico.