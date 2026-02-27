Santa Catalina- Bolívar posiciona oferta de turismo sostenible en vitrina ANATO 2026

El municipio de Santa Catalina dejó una huella clara en la 45ª edición de la Vitrina Turística de ANATO, el escenario más importante del sector turístico en Colombia, al presentar una apuesta sólida por un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, la identidad territorial y el aprovechamiento responsable de sus recursos naturales.

Durante la jornada, la delegación oficial cumplió una agenda estratégica orientada a visibilizar la riqueza turística de sus corregimientos bajo un enfoque sostenible y sustentable, fortaleciendo la cadena de valor del turismo local y proyectando al municipio como un destino emergente del Caribe colombiano. Más que una participación protocolaria, Santa Catalina llevó a ANATO una narrativa clara: crecer sin perder su esencia y consolidar un turismo que respete el entorno y dinamice la economía comunitaria.

Impulso a la economía cultural

En coherencia con esa visión, la Alcaldía patrocinó la participación de dos empresarias culturales del municipio, quienes tuvieron la oportunidad de exhibir su trabajo ante operadores nacionales, agencias de viaje y potenciales aliados estratégicos. Su presencia no solo representó el talento local, sino que evidenció el compromiso institucional con el fortalecimiento del emprendimiento femenino y la economía creativa como pilares del desarrollo territorial.

Este respaldo permitió abrir nuevas posibilidades de comercialización, circulación de productos culturales y articulación con redes turísticas del orden nacional.

Alianzas estratégicas y diversificación de la oferta

A lo largo de la vitrina, la delegación sostuvo encuentros clave con actores del sector que facilitaron el intercambio de experiencias con destinos de características similares. Estas conversaciones dejaron bases concretas para futuras alianzas comerciales y para la adaptación de buenas prácticas que permitan diversificar la oferta turística del municipio.

Uno de los avances más relevantes fue la articulación con representantes del segmento de turismo de bienestar, una de las tendencias con mayor crecimiento en el mercado internacional. Santa Catalina cuenta con condiciones naturales excepcionales para este tipo de experiencias: su volcán de lodo, las salinas, la arena con propiedades terapéuticas y el uso tradicional de plantas medicinales configuran un ecosistema ideal para el diseño de rutas de salud, relajación y bienestar integral.

Esta línea de trabajo abre la puerta a un turismo especializado, con mayor valor agregado y alineado con las dinámicas del viajero contemporáneo, que privilegia experiencias auténticas, sostenibles y transformadoras.

Un destino con identidad y proyección

Con su participación en ANATO 2026, Santa Catalina no solo promocionó atractivos turísticos; consolidó una visión de futuro. La apuesta institucional se centra en posicionar al municipio como un destino competitivo, sostenible y diferenciado en el Caribe, capaz de atraer visitantes responsables y generar ingresos que impacten positivamente a las comunidades.

La administración municipal reafirma así su compromiso con el turismo y la cultura como motores de desarrollo económico y cohesión social, entendiendo que cada alianza construida y cada vitrina aprovechada representa una oportunidad concreta para mejorar la calidad de vida en sus corregimientos y fortalecer el tejido productivo local.

Santa Catalina avanza, paso a paso, hacia un modelo turístico donde el crecimiento va de la mano con la conservación y la identidad.