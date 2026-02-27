Plaza de Variedades en Cartagena, este sábado a ritmo de bullerengue

Este sábado 28 de febrero, a partir de las 5:00 p.m., la Plaza de Variedades no solo recibirá música, sino una experiencia de resistencia cultural y memoria colectiva.

La jornada es liderada por “Hagamos Rueda de Bullerengue”, una iniciativa sociocultural dirigida por el trabajador social y gestor Walber Liñán Valdez, junto a un equipo interdisciplinario de músicos, cantadoras y artistas de Bolívar que ven en esta tradición la raíz más profunda de la Cartagena popular.

El encuentro cobra un valor histórico especial al realizarse en un área donde antiguamente se asentó el territorio de Chambacú. Según el colectivo, llevar a la maestra palenquera “La Burgo” a este espacio es un homenaje a esas memorias “chambaculeras” donde aún resuenan los pregones y repiques del tambor. El objetivo es que las músicas de raíz ocupen lugares protagónicos en la renovación urbana y que las comunidades sean reconocidas como gestoras de cultura.

La actividad iniciará con un conversatorio intergeneracional para evitar la descontextualización de esta herencia ancestral. Participarán la maestra Emelia Reyes “La Burgo”, junto a Vivian Pérez, bailadora y formadora infantil, e Irvin Vanegas, cantador comprometido con la difusión del legado. Al finalizar el diálogo, se abrirá la rueda de bullerengue, invitando a cartageneros y visitantes a participar activamente en el canto y el tambor.

“Estamos construyendo una ciudad donde el patrimonio inmaterial dialogue directamente con los nuevos procesos de renovación urbana. Abrir la Plaza de Variedades para el bullerengue es reconocer que nuestras tradiciones no pertenecen solo a los barrios populares, sino que son el alma de toda Cartagena. Es un orgullo apoyar a colectivos como ‘Hagamos Rueda de Bullerengue’, que trabajan por mantener viva nuestra historia de resistencia en espacios dignos y protagónicos”, dijo el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

Por su parte, Lucy Espinosa, Directora del Instituto de Patrimonio Cultural de Cartagena, explicó que: “Para el IPCC es fundamental que la institucionalidad y las organizaciones de base trabajen de la mano para tejer ciudadanía. El bullerengue es mucho más que un espectáculo; es una experiencia colectiva que nos une. Con este encuentro, buscamos que la riqueza cultural de la ciudad deje de estar dividida y se convierta en un proyecto de vida sostenible para nuestros artistas y gestores, en escenarios místicos que nos pertenecen a todos”.

Walber Liñán, integrante del colectivo bullerenguero, resaltó la importancia de habitar este nuevo nodo urbano: “Para nosotros es muy significativo habitar esta plaza renovada, porque los espacios públicos también son escenarios de memoria y comunidad. Llevar el bullerengue allí es afirmar que nuestra cultura sigue viva, latiendo y convocando a través de este encuentro que nos pertenece a todos como ciudad”.

Con esta iniciativa, la Plaza de Variedades se consolida como un escenario propicio para fortalecer los ecosistemas culturales, permitiendo que la tradición sea compartida y apropiada por toda la comunidad en un ejercicio de memoria viva.