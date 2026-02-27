Minambiente expide medidas para acelerar atención de emergencias en Bolívar, Sucre y Córdoba

Con el objetivo de agilizar y fortalecer la atención de emergencias y desastres en el departamento de Córdoba, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo el liderazgo de la ministra (e) Irene Vélez Torres, expidió una circular dirigida a las autoridades ambientales, entidades públicas y privadas, y a quienes integran el Sistema Nacional Ambiental (Sina).

La circular establece lineamientos para garantizar respuestas oportunas frente a eventos asociados a la variabilidad climática, como inundaciones y deslizamientos, que actualmente afectan a los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre, y que podrían extenderse a otras regiones del país.

“Al ser una situación excepcional, se le da un manejo administrativo excepcional. Esta circular es la hoja de ruta de lo posible desde la perspectiva ambiental para activarnos en la contención y la respuesta a la situación de emergencia”, afirmó la ministra (e) Irene Vélez Torres.

El instrumento se convierte en una herramienta clave para las acciones que adelanta la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) en los municipios afectados, al permitir que los trámites ambientales no retrasen la atención de la emergencia, sin dejar de garantizar el control y la protección de los recursos naturales.

En caso de inundaciones o crecientes, las autoridades ambientales podrán declarar la emergencia ambiental, priorizar y agilizar permisos ambientales, ordenar obras urgentes de mitigación, restringir temporalmente el uso del agua y autorizar intervenciones provisionales para proteger a la población.

El Ministerio hizo un llamado a las administraciones territoriales y autoridades ambientales a activar de manera inmediata acciones de prevención ante el incremento de las lluvias.

Entre las medidas recomendadas se encuentran el fortalecimiento de la articulación entre los comités departamentales y municipales de gestión del riesgo de desastres; la realización de visitas de campo para identificar puntos críticos y definir acciones preventivas o de recuperación; y la implementación de estrategias con enfoque ecosistémico que prioricen la protección de áreas estratégicas, promuevan el manejo integrado de cuencas y fomenten la participación comunitaria en procesos de adaptación.

Asimismo, el Ministerio reiteró la importancia seguir permanentemente la información oficial emitida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), incluidos sus boletines, alertas y pronósticos, como insumo clave para fortalecer los planes de respuesta ante emergencias.