Loma Fresca y sectores aledaños, beneficiados con estrategia Gobierno al Barrio

Luego de la intervención integral adelantada por la Alcaldía Mayor de Cartagena en el sector de Loma Fresca, cuyas obras hoy se reflejan en una mejora significativa de la calidad de vida de sus habitantes, el Plan de Emergencia Social (PES) – Pedro Romero desarrolló una jornada de Gobierno al Barrio, con el propósito de atender de manera directa y articulada las necesidades más apremiantes de la comunidad.

La jornada permitió acercar la oferta institucional a los residentes del cerro de La Popa y de sectores aledaños como Petare, La Bendición de Dios, Nariño y Pablo VI, alcanzando un total de 886 atenciones. Con la participación de más de 25 entidades públicas y privadas, se garantizó el acceso a derechos fundamentales en áreas como salud, identificación, educación, fortalecimiento de la dinámica familiar y acceso a la justicia.

“Estamos felices porque muchas entidades del gobierno distrital han llegado a beneficiar a nuestra comunidad; esto es una gran bendición”, expresó Germán Escalante, presidente de la Junta de Acción Comunal.

Por su parte, Cristina Márquez manifestó su agradecimiento al señalar: “Muy agradecida con el alcalde Dumek Turbay por encabezar esta actividad, porque la necesitábamos para hacer diligencias como Sisbén, sin filas ni desplazamientos largos”.

La actividad contó con la participación de entidades como el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), ESE Hospital Local, Renta Ciudadana, Sisbén, DATT, Escuela de Gobierno, Opportunity Colombia, Comisaría de Familia, Corvivienda, Distrito Militar, Instituto Comunal, Adulto Mayor, Distriseguridad, Politécnico de América, entre otras, lo que permitió brindar una atención amplia a la ciudadanía.

El director del PES – Pedro Romero, Jorge Redondo, destacó que esta estrategia continuará desarrollándose en distintos sectores de la ciudad, priorizando a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, con el objetivo de fortalecer los procesos de inclusión social.