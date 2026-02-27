Intervención busca proteger tubo de agua potable en la Av. Santander

Luego del fuerte frente frío que impactó a Cartagena, especialmente en la avenida Santander y sectores como Bocagrande, Castillogrande y El Laguito, el alcalde Dumek Turbay anunció una intervención inmediata para proteger un tubo matriz de gran diámetro que abastece de agua potable al Centro Histórico, Bocagrande, Castillogrande, El Laguito y parte de Manga y Pie de la Popa.

“Aquí vamos a comenzar de inmediato la intervención para que la zona turística y residencial de estos barrios no quede sin el preciado líquido. No podemos permitir que una afectación mayor comprometa el suministro de agua potable para miles de cartageneros”, afirmó el alcalde Dumek Turbay desde el punto crítico.

El mandatario explicó que, como primera medida, se trabaja en la recuperación del empedrado y la estabilización del área en los próximos días, con el fin de iniciar de inmediato la reconstrucción del andén y del paso peatonal, garantizando que el tubo no permanezca expuesto y vulnerable ante nuevas condiciones climáticas.

“El frente frío despejó todo el empedrado, debilitó la protección costera y dejó al descubierto un tubo vital para la ciudad. No podemos exponernos a que otro fenómeno similar nos golpee en estas condiciones. Por eso actuamos con responsabilidad y sentido de urgencia”, señaló.

El alcalde Turbay reiteró que esta situación reafirma la importancia del proyecto de Protección Costera – Defensa Costera 2050, diseñado para prevenir que fenómenos naturales de gran magnitud vuelvan a impactar la ciudad y afecten monumentos y sectores estratégicos ubicados a lo largo de la avenida Santander.

“No podemos exponernos a sufrir otro frente frío que, sumado al debilitamiento de nuestra protección costera, vuelva a golpear a Cartagena. Es por eso que hoy, en medio de esta circunstancia de emergencia, iniciamos acciones contundentes para proteger a nuestra ciudad, a las zonas cercanas al Centro Amurallado y a los monumentos a la orilla del mar”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Asimismo, anunció decisiones administrativas orientadas a priorizar la inversión en la recuperación y fortalecimiento del frente costero.