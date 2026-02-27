El Pulso del Fútbol, 27 de Febrero de 2026
El Pulso del Fútbol analiza el futuro de los jugadores colombianos en la Liga de Campeones.
¿Millonarios se encamina de cara a la Sudamericana? El Pulso del Fútbol, 27 de febrero de 2026.
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la noticia de que los equipos grandes buscarán una mejor repartición en el dinero de los derechos de televisión. César dijo: “Ayer anunciamos una bomba y es la rebelión de los grandes. Los ocho equipos más grandes de Colombia van a pelear para que les den más dinero por los derechos de televisión, porque hoy los equipos de la B ganan lo mismo”. Sobre el tema Steven agregó: “Van a la asamblea y no hacen eso por votación. Hay entes que regulan eso, pero según usted dice, entonces es, se paran de la mesa y si te he visto no me acuerdo. Sin los grandes no hay fútbol y los chicos los tienen que entender”.
No olvide escuchar el audio del programa.
YouTube