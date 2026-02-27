El Pulso del Fútbol, 27 de Febrero de 2026

Los futbolistas colombianos Luis Suárez, Luis Díaz y Davinson Sánchez. Al frente, balotas del sorteo de la Champions y el trofeo de esa competencia. Fotos: Getty Images.

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la noticia de que los equipos grandes buscarán una mejor repartición en el dinero de los derechos de televisión. César dijo: “Ayer anunciamos una bomba y es la rebelión de los grandes. Los ocho equipos más grandes de Colombia van a pelear para que les den más dinero por los derechos de televisión, porque hoy los equipos de la B ganan lo mismo”. Sobre el tema Steven agregó: “Van a la asamblea y no hacen eso por votación. Hay entes que regulan eso, pero según usted dice, entonces es, se paran de la mesa y si te he visto no me acuerdo. Sin los grandes no hay fútbol y los chicos los tienen que entender”.

