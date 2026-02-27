Hable con elPrograma

27 feb 2026 Actualizado 19:42

El Pulso del Fútbol, 27 de Febrero de 2026

El Pulso del Fútbol analiza el futuro de los jugadores colombianos en la Liga de Campeones.

Los futbolistas colombianos Luis Suárez, Luis Díaz y Davinson Sánchez. Al frente, balotas del sorteo de la Champions y el trofeo de esa competencia. Fotos: Getty Images.

¿Millonarios se encamina de cara a la Sudamericana? El Pulso del Fútbol, 27 de febrero de 2026.

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la noticia de que los equipos grandes buscarán una mejor repartición en el dinero de los derechos de televisión. César dijo: “Ayer anunciamos una bomba y es la rebelión de los grandes. Los ocho equipos más grandes de Colombia van a pelear para que les den más dinero por los derechos de televisión, porque hoy los equipos de la B ganan lo mismo”. Sobre el tema Steven agregó: “Van a la asamblea y no hacen eso por votación. Hay entes que regulan eso, pero según usted dice, entonces es, se paran de la mesa y si te he visto no me acuerdo. Sin los grandes no hay fútbol y los chicos los tienen que entender”.

No olvide escuchar el audio del programa.

