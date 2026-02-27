El Ejército logró la destrucción de cinco artefactos explosivos en el Guaviare

En el desarrollo de operaciones militares el Ejército Nacional, logró la ubicación y destrucción de manera controlada de cinco artefactos explosivos improvisados que conformaban un campo minado en la vereda de Barranquillita, municipio de Miraflores, Guaviare

La operación fue ejecutada por grupo de Explosivos y Demoliciones (EXDE), que estableció un perímetro de seguridad en la zona, verificó que no hubieran más minas antipersonal en el sector y posteriormente realizó la destruccion controlada de los artefactos, evitando de esta manera las posibles afectaciones a la población civil y a la Fuerza Pública.

De acuerdo con la investigación estos explosivos habrían sido instalados por integrantes del grupo de alias “Iván Mordisco”, generando riesgos para las comunidades campesinas, transportadores y menores de edad que transitan por el sector.

Estas operaciones se llevaron a cabo en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, soldados del Batallón de Selva N.º 51, adscrito a la Vigécima Segunda Brigada de Selva.

Según las autoridades militares, estas acciones a la presión operacional que mantienen las tropas en el territorio, donde con estas acciones se han venido afectando corredores de narcotráfico y posibles rutas de movilidad de estructuras ilegales.